Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

05.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "İlçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Talay'a ziyaret

AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Talay, makamında, İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışmaları ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

İlçede çok güzel projelere imza attıklarını ifade eden Talay, daha güzel hizmetler sağlamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Gün'e ziyaret

Demirköy Müftüsü Ömer Faruk Aslan, Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Aslan, ziyarette, belediyenin din hizmetlerinde kendilerine destek olduklarını söyledi.

Gün'e ve tüm belediye ekiplerine teşekkür eden Aslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Gün de tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Aslan ziyarette, Belediye Başkanı Gün'e plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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