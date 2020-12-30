Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy köyünde vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Köy Muhtarı Şaban Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların salgından korunması için tedbirlere destek verdi.

Demirbaş, 820 hane ve 1800 nüfusa sahip hanelerde yaşayan vatandaşlara, kişi sayısına göre 2 maske ve 1 el dezenfektanı ulaştırdı.

Kovid-19 ile topyekün mücadele yapılması gerektiğini ifade eden Demirbaş, "Yılbaşı öncesinde halkımızın önlem alması için çalışmalarımız sürüyor. Hizmet ekip işidir. Destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Şiir Yağmuru" şiir antolojisi yayımlandı

Lüleburgaz Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğu (LÜKSET) tarafından Şiir Yağmuru şiir antolojisi yayımlandı.

LÜKSET Başkanı Kevser Dostagüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi hazırladığı şiir antolojisinde 44 şairin, 200'den fazla şiirinin yer aldığını söyledi.

Trakya'da şiir antolojisi alanında ilk çalışmalardan biri olduğunu belirten Dostagüler, yurdun çeşitli yerlerinde uluslararası antolojiler düzenlendiğini bildirdi.

Hedefinin uluslararası bir antoloji düzenlemek olduğunu dile getiren Dostagüler, "Katılımcıların arasında Azerbaycan'dan 4 şairin olmasıyla da kitap uluslararası şiir antolojisi boyutuna girdi. Kitabın yayımlanmasının ardından yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Kitap satışından elde edilecek kazancı da dernek faaliyetlerinde kullanacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen