Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Yıldırım Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gerenli, kenti güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Değirmen Caddesi'nde yoğun bir araç geçişinin olduğunu ifade eden Gerenli, trafikte aksaklığa mahal vermek istemediklerini belirtti.

Alternatif yolun da yapıldığını anlatan Gerenli, "Alternatif yola da bağlanacak caddemizi çok yakın zamanda modern ve konforlu hale getireceğiz." dedi.

"Yazıyorum-çiziyorum" etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Yazıyorum-çiziyorum" etkinliği sona erdi.

Kırklareli'nde de sosyal hizmet kurumlarında kalan öğrencilerin katıldığı etkinlikte, 6 öğrenci dereceye girdi.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından eserler değerlendirilirken, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Müftü Aydın Yığman, makamında düzenlenen törende, öğrencilere belgelerini ve hediyeleri takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop