Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

27.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:22
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nin Üsküp beldesine sentetik futbol sahası yapılacak.

Kırklareli'nin Üsküp beldesine sentetik futbol sahası yapılacak.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı açıklamada, beldede ihtiyaç duyuylan sentetik futbol sahası ve çevre düzenlemesi yapımı için ilk adımların atıldığını söyledi.

Çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade eden Kasap, gençlerin sportif faaliyetler yapabileceği alanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Kasap, "Beldemizdeki tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan sentetik futbol sahası yapımı ile ilgili çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte beldemiz adına önemli bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Beldemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor

Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir yeni araç ekledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği'nin hizmet kalitesini arttırmak için araç filolarını güçlendirdiklerini belirtti.

Araç filolarına bir greyder eklediklerini aktaran Kuşoğlu, yeni araç ile köylere daha hızlı hizmet etmeye gayret göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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