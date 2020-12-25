Kırklareli'nden kısa kısa

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Çiler, ziyarette, ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlara ne iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak birçok güzel projeye imza attıklarını ifade eden Gün, bazı yatırımların da devam ettiğini belirtti.

Gün ve Çiler, İlçe Başkanı Ecevit Özkaya ile İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş'ı, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi'ni ziyaret ederek, Demirköy Hükümet Konağı'nın yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamıdan kent merkezinin Karakaş Mahallesi'ne 29 Aralık Salı günü enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren