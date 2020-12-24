Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:57
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci'yi makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci'yi makamında kabul etti.

Beşinci, ziyarette vakıf çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Bilgin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beşinci'ye çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Arı Yetiştiricileri Birliği'nden KLÜ'ye ziyaret

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur'u ziyaret etti.

Ziyarette, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında ihtisaslaşan Kırklareli Üniversitesi'nde arıcılık, bal ve arı ürünleri konusunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışkan, arıcılık alanında yapılacak her çalışmalanın kente olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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