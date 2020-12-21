Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:15
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Vize ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Gazi Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Düzenli bir altyapı oluşturmak, kanalizasyon atıklarının dere ile bağlantısını kesmek için çalıştıklarını anlatan Özalp, daha temiz bir çevre yaratmak istediklerini söyledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Özalp, daha sonra dere ıslah çalışmalarını da yapmak istediklerini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Tedbirler kapsamında Pınarhisar Belediyesi temizlik işleri ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığını korumak için ekiplerin gece gündüz göre çalıştığını aktaran Talay, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde hummalı şekilde çalıştıklarını belirtti.

Temizliğin kirletmemekle başladığını aktaran Talay, vatandaşların da temizlik kurallarına en iyi şekilde uyması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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