Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

15.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:06
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bal üreticilerini ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bal üreticilerini ziyaret etti.

Özel, Kofçaz ilçesinde meşe balı üretimi yapan arıcıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Arıcıların kışa hazır olduklarını belirten Özel, bahar ile birlikte arılarında mesailerine başlayacağını ifade etti.

İş yerleri denetlendi

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında 322 iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin bir haftada 322 iş yerini denetleyerek, 165 litre dezenfektan dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda aileye de nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Pierre Webo Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk S 400 İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:07:25. #1.14#
title