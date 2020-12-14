Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

14.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:23
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Vize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, cadde, sokak, okul, ibadethane, ticari taksi, kamu kurumu binaları, duraklar ve toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak için tüm ekiplerin ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kayalı ve Karakoç köyüne 16 Aralık Çarşamba günü bir süre elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, her iki köyde de 08.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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