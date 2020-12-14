Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

14.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:44
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçıları ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçıları ziyaret etti.

Balıkçı barınağını gezen Özel, teknelerde ağlarını tamir eden balıkçılarla sohbet ederek, balıkçıların sahada karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret eden Özel, burada da istek ve sıkıntıları dinledi.

Ahududu Üretimini Geliştirme projesi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Ahududu Üretimini Geliştirme projesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Alacaoğlu köyünde yüzde 75 İl Özel İdaresi destekli 4 bin 400 fidan üreticilere verildi.

Fidanlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde toprakla buluşturulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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