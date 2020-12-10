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Kırklareli'nden kısa kısa

10.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:21
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynırları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynırları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, her gün 2 bin 427 konteynırın yıkanarak dezenfekte edildiği bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız yürütüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması için temizlik ekiplerinin gece gündüz mesai harcadığı belirtildi.

Açıklamada, salgının yayılımının azalması ve sona ermesi için vatandaşların da tedbirlere uygun davranması gerektiği kaydedildi.

Temizlik çalışmaları

Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gün, cadde ve sokaklar, yağmursuyu olukları, mazgalların temizlendiğini belirtti.

Vatandaşların da çevre temizliğine dikkat etmesini isteyen Gün, "Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için ilçemiz genelinde başlattığı program ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapsamlı sokak temizliği çalışmalarına devam ediyor. Daha güzel bir Demirköy için hız kesmeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Toplu taşıma araçlarının vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığını aktaran Altıntaş, salgına karşı herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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