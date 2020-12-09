Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

09.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:00
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli 55. Mekanize Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kırklareli 55. Mekanize Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Savran'a fincan takımı ve Atatürk Evi'nin maketini hediye etti.

Savran'a görevinde başarılar dileğinde bulunan Keismoğlu, "Değerli komutanımız ile Kırklareli halkımıza hizmet etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Komutanımıza görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Ilık, İŞKUR İl Müdürü Babalıoğullu'nu ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu'nu ziyaret etti.

Ilık, İŞKUR Kırklareli İl Müdürlüğünün yeni binasının kente yakışır ve son derece modern olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Babalıoğullu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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