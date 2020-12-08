Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentte temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürüttüğü belirtildi.

Tedbirler kapsamında her gün farkı mahalle, cadde ile sokaklarda yol ve kaldırımların yıkanarak dezenfekte işlemlerinin yapıldığını aktarılan açıklamada, ekiplerin vatandaşların sağlığını koruyabilmek için gece gündüz çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların da önlemlere en iyi şekilde uymaları istendi.

Kovid-19 tedbirleri

Vize ilçesinde halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yoğunlaştırıldı.

İlçede tedbirler kapsamında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu pazar yerinde zabıta ekipleri denetimde bulundu.

Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorguladı. Ayrıca ekipler tarafından pazar yerine giriş yapacak vatandaşların da ellerini dezenfekte etmesi sağlandı.

Denetimlerde, HES kodu bulunmayan vatandaşların pazar yerine girişine müsaade edilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop