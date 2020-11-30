Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

30.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:12
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıklandırma çalışması yapılan göletler denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıklandırma çalışması yapılan göletler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde 96 bin yavru sazanın göletlere bırakıldığını bildirdi.

Su kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması için denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Özel, balıklandırma çalışması yapılan göletlerde ekosistem canlılığının sürdüğünün gözlemlendiğini belirtti.

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Özel, yavru sazan balıklarının yaklaşık 2 yıl içerisinde avlanılacak büyüklüğüne ulaşacağını kaydetti.

Buzağı desteklemeleri ödeniyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, buzağı desteklemelerinin ödenmeye başladığını bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 4 ay ve üzeri buzağılara 350 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500 lira ve döl kontrolü kapsamında olan buzağılara ilave 50 lira ödeme yapıldığını belirtti.

İl genelinde 4 bin 6 üreticiye 8 milyon 103 bin 650 lira destekleme ödemesi yapıldığını ifade eden Özel, bu desteklemelerin üreticiler açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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