Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, inşaat çalışmaları tamamlanan binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni halk kütüphanesinin en kısa sürede açılacağını ifade eden Bilgin, kente yakışır bir kütüphane binası inşa edildiğini söyledi.

Kitap kampanyası başlatıldı

Kırklareli Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan kitaplık için kitap bağışı kampanyası düzenlendi

Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, aydınlık günlere giden yolun kitap okumaktan geçtiğini belirtti.

Kırklareli halkını kitap bağışlamaya davet eden Çakır, bağışta bulunacak vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran