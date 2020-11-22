Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde hayırseverler tarafından okullara bilgisayar bağışı yapıldı.
Lüleburgaz ilçesinde hayırseverler tarafından okullara bilgisayar bağışı yapıldı.
Emrullah Efendi Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokuluna bağışlanan bilgisayarlar, okul görevlilerine teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, bilgisayar bağışlanan okulları ziyaret etti.
Bilgisayarların EBA destek noktalarında uzaktan eğitim gören öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirten Erdem, hayırseverlere teşekkür etti.
Çatıya sıkışan karga kurtarıldı
Lüleburgaz ilçesinde çatıda sıkışan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmanın çatısında karganın sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle apartmanın çatısında yağmur suyu oluklarının arasında sıkışan kargayı kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen