Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

08.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:32
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesi ile Sinanlı köyü yolunda asfaltlama çalışmasını yürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köy yollarında sıcak asfalt kapalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Büyükmandıra ve Sinanlı köyü yoldaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu aktarılan açıklamada, en kısa sürede halkımın hizmetine sunulacağı bildirildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne 9 Kasım Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 08.30-11.00 saatleri arasında 2.5 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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