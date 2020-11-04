Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı başmüfettişleri Erkan Melikoğlu ile Bekir Fındık'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı başmüfettişleri Erkan Melikoğlu ile Bekir Fındık'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Melikoğlu ve Fındık'tan bilgi aldı.

Ziyarete İl Müftüsü Aydın Yığman da katıldı.

Bilgin, ardından iş insanı Başaran Ulusoy'u makamında kabul etti.

Çiğ süt desteklemeleri ödenecek

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel, çiğ süt destekleme ödemelerinin yapılacağını bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 temmuz-ağustos dönemi koyun ve keçi sütü için 299 bin 965, inek sütü için 16 milyon 223 bin 786 lira olmak üzere toplam 16 milyon 523 bin 751 lira destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Özel, desteklemelerle üreticilerin yüzlerinin güldüğünü kaydetti.

Sokak hayvanları için kulübeler oluşturuldu

Kırklareli Valiliğince sokak hayvanları için belde ve köylere beslenme odakları ile kulübeler konuluyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olduğu köyleri tespit ederek sokak hayvanları için hazırlanan beslenme odakları ile kulübeleri yerleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran