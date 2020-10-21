Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

21.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:01
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, basının, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Basının kamuoyunun doğru haber alma hakkını sağladığını ifade eden Ilık, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenen basın mensuplarına teşekkür eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum."

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Taner Özcan'ı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında Özcan'dan bilgi aldı.

Ardından Bilgin, dernek yöneticileri ile sohbet etti.

Kovid-19 tedbirleri değerlendirildi

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri değerlendirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda il genelinde salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler, uygulamalar ve gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Seda Sayan Serdar Ortaç Didem Soydan
Spor Falcao Ozan Kabak Metin Oktay Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 13:04:35. #1.15#
title