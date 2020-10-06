Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

06.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:45
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesini sürdürüyor.

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesini sürdürüyor.

Kent merkezi ile ormanlık alanlardaki hayvanların beslenme odaklarına konulan mamalar ile sokak hayvanlarının besin ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, sokak hayvanlarına belirli aralıklarla mama takviyesi yaptıklarını söyledi.

Tüm canlıların yaşama haklarının olduğunu ifade eden Gün, belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirtti.

Gün, "Küçük dostlarımızı asla unutmuyoruz. Sokak hayvanları besleme odaklarımızı sık sık kontrol ederek, azalan yerlere mama takviyesi yapıyoruz." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Ünal'a ziyaret

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Osman Ünal'a ziyaretler devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ünal'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ünal'a görevinde başarılar dileyen Gerenli, işbirliği içinde Lüleburgaz'ın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ünal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri

Ahmetbey beldesindeki okullara dezenfektan ve temizlik malzemesi verildi.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara temassız dezenfektan dispenseri montajları yaparak, temizlik malzemeleri ve el dezenfektanlarını teslim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile etkin mücadele ettiklerini söyledi.

Bazı bölümleri açılan okullarda alınan tedbirlere destek verdiklerini ifade eden Altıntaş, sağlığın korunmasına yönelik her alanda çalışma yaptıklarını belirtti.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 9 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Yeniköy, Kadıköy, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Terzili, Mutlu, Oruçlu, Hazinedar ve Demirkapı köylerine 8 Ekim Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-17.00 saatleri arasında 8 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Ziya Selçuk Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ali Sürmeli Ajda Pekkan Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Futbolcu Beşiktaş Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 10:48:34. #1.15#
title