Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesini sürdürüyor.

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesini sürdürüyor.

Kent merkezi ile ormanlık alanlardaki hayvanların beslenme odaklarına konulan mamalar ile sokak hayvanlarının besin ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, sokak hayvanlarına belirli aralıklarla mama takviyesi yaptıklarını söyledi.

Tüm canlıların yaşama haklarının olduğunu ifade eden Gün, belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirtti.

Gün, "Küçük dostlarımızı asla unutmuyoruz. Sokak hayvanları besleme odaklarımızı sık sık kontrol ederek, azalan yerlere mama takviyesi yapıyoruz." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Ünal'a ziyaret

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Osman Ünal'a ziyaretler devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ünal'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ünal'a görevinde başarılar dileyen Gerenli, işbirliği içinde Lüleburgaz'ın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ünal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri

Ahmetbey beldesindeki okullara dezenfektan ve temizlik malzemesi verildi.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara temassız dezenfektan dispenseri montajları yaparak, temizlik malzemeleri ve el dezenfektanlarını teslim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile etkin mücadele ettiklerini söyledi.

Bazı bölümleri açılan okullarda alınan tedbirlere destek verdiklerini ifade eden Altıntaş, sağlığın korunmasına yönelik her alanda çalışma yaptıklarını belirtti.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 9 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Yeniköy, Kadıköy, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Terzili, Mutlu, Oruçlu, Hazinedar ve Demirkapı köylerine 8 Ekim Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-17.00 saatleri arasında 8 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop