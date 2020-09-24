Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve yol üstlerini işgal eden işletmelere cezai işlem uyguladı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve yol üstlerini işgal eden işletmelere cezai işlem uyguladı.

İlçenin çeşitli bölgelerinde denetim gerçekleştiren ekipler işletmelerinin önüne duba, sandalye, masa, flama koyan işletmeleri denetleyerek söz konusu materyallere el koydu.

Gün boyu süren denetimde ekipler kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Suyun doğru kullanılması eğitimi verildi

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce su kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla çiftçilere eğitim verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve personeli Müsellim köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Gürsu, ilçede su kaynaklarının yetersiz olması ve suyun etkin kullanılamaması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin su kaynakları konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini anlatan Gürsu, çiftçilerin bu konuya hassasiyet göstereceklerine inandıklarını kaydetti.

Başkan Gerenli'den Tarım Fuarı'na ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 15'nci Lüleburgaz Tarımtech Tarım Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuara katılanlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyulması yönünde firma yetkilileri ile vatandaşları bilgilendirdi.

Gerenli, yaptığı konuşmada, salgın döneminde tarımsal üretimin önemini herkesin gördüğünü söyledi.

Bu nedenle bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Gerenli, "Geleceğin dünyasında tarıma yönelen uluslar kazanacaktır. Bu nedenle bizim de özellikle Trakya olarak acil bir şekilde tarımsal üretimde büyük bir sıçrama yapmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran