Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:53
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile bir giyim mağazası arasında indirim protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile bir giyim mağazası arasında indirim protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, ilçe ekonomisini canlandırmak adına başlattığı indirim protokollerine yenisini eklediklerini söyledi.

Üyelerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Cebelli, imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine ilk alışverişlerinde tüm indirimlere ek yüzde 15 indirim sağlanacağı bildirildi.

Cebelli, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Su kuyuları açılacak

Lüleburgaz ilçesinde yeni su kuyuları açılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada Atatürk, Güneş, Barış ve Yıldız mahallelerinin üst kesimlerinde su şebekesinden kaynaklı yaşanan su kesintilerini gidermek için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Sorun tespit edilen iki bölgede iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, içme suyu şebekesinde bölgesel problemler nedeniyle bazı kesimlerde su kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 içme suyu kuyusu açılması ve 1 su depo yapılması çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Yeni açılacak 3 su kuyusu ile ilçedeki su kuyusu sayısının 26'ya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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