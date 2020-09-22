Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şeker pancarı üreticilerini ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa
22.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:42

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şeker pancarı üreticilerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli pancar üretiminin yoğun olduğunu Babaeski ile Lüleburgaz ilçelerindeki ekili alanlarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, bitki durumlarının genel olarak iyi olduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

Bazı bölgelerde zirai mücadele gerektiğini ifade eden Doğan, üreticileri bilgilendirildiklerini belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Lüleburgaz Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ulaşımda bisikleti tercih eden vatandaşları ödüllendirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, bisikletle ulaşım sağlayan vatandaşların ödüllendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların daha dinç ve sağlıklı olmaları amacıyla hareketli olmalarının gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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