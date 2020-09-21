Kırklareli'nden kısa kısa AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Dupnisa Mağarası'nı ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Dupnisa Mağarası'nı ziyaret etti.

Minsolmaz, mağara çevresinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mağarayı gezen Minsolmaz, daha sonra esnaflarla sohbet etti.

Minsolmaz, Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan Dupnisa'nın görülmeye değer ender yerlerden olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımlar ile mağaranın çevresinin güzelleştirildiğini ifade eden Minsolmaz, tüm vatandaşları mağarayı görmeye davet etti.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14-20 eylül tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 41 avcının kontrol edildiğini belirtildi.

Denetimlerde kurallara uymayan 2 avcı hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, bıldırcın sesi çıkaran 8 düzeneğin tespit edildiği ifade edildi.

Tenis turnuvası sona erdi

Lüleburgaz Belediyesince Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği 14 yaş tenis turnuvası sona erdi.

17 ile 20 Eylül tarihleri arasında 27 sporcunun mücadele ettiği turnuvada erkeklerde Emre Yaman, kızlarda da Nehir Beren Uzuntekin, şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara plaketlerini Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran