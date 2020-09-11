Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa
11.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:31

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Kaymakam Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin katıldığı denetimde, Tulumba Caddesi ve Eski Kırklareli Caddesi'nde esnafların aldığı tedbirler kontrol edilerek uyarılar yapıldı.

Yüce, konuşmasında, Kovid-19 ile kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

En iyi korunma yöntemlerinin maske, mesafe ve temizlik olduğunu belirten Yüce, tüm vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini kaydetti.

Vali Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde muhtarla bir araya geldi.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Vali Bilgin, muhtarlar ile kooperatif temsilcilerinin isteklerini dinledi.

Bilgin, konuşmasında, orman köylerine önem verdiklerini belirtti.

Köylerde yaşanan vatandaşların üretiminde bir takım problemler yaşandığını aktaran Bilgin, orman köylerindeki sıkıntıları gidermek istediklerini söyledi.

Bilgin, sık sık köylüler, muhtarlar ve kooperatif temsilcileri ile biraraya gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakam Cafer Ekinci, Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Belediye Başkanı Recep Gün katıldı.

Belediye Başkanı Gün, zabıta ile bir araya geldi

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, zabıta personeli ile bir araya geldi.

Gün, makamında kabul ettiği zabıta personeliyle bir süre sohbet etti.

Zabıta teşkilatının önemli görevlerde bulunduğunu belirten Gün, zabıtaların güvenlik teşkilatının en küçük yapı taşı olduğunu söyledi.

Gün, zabıta amirliği ile güvenlik birimleriyle işbirliği içinde Demirköy'e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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