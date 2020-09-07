Kırklareli'nden kısa kısa Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, muhtarlarla bir araya geldi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, muhtarlarla bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, Özalp, muhtarların istek ve sıkıntılarını dinleyerek, mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özalp, toplantıda, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Muhtarların mahallelerin ve vatandaşların sıkıntılarını daha iyi bildiğini ifade eden Özalp, vatandaşların isteklerinin karşılanması için görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Özalp, kaliteli ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışına sahip olduklarını anlatarak, nokta tespitler ile sorunların giderilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kovid-19 tedbirleri

Vize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Kaymakam Elif Canan Tuncer'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

Vatandaşların ve esnafın tedbirleri en iyi şekilde uygulaması yönünde uyarılarda bulunan Tuncer, koronavirüs ile mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları inceledi.

Talay, konuşmasında, doğal gaz çalışmaları sonrası oluşan yol tahribatlarının giderildiğini belirtti.

Altyapı çalışmalarının bittiği bölgelerde yolların onarılacağını ifade eden Talay, vatandaşlara iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Altyapı çalışmalarından kaynaklanan geçici rahatsızlığı anlayışla karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Talay, sorunlarını gidermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Arı yetiştiriciliği kursu sona erdi

Kırklareli'nde arı yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezince gerçekleştirilen kursta başarılı olan 12 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, törende, üreticilerin bilinçlenmesine yönelik kurslara önem verdiklerini söyledi.

Bilinçli uygulamalar ile daha fazla verim ve gelir elde edileceğine inandıklarını ifade eden Özel, kursa katılan üreticilere teşekkür etti.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden Özel, çeşitli alanlarda yeni kurslar açacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA