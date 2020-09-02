Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Osman Ünal görevine başladı.

Kırklareli'nden kısa kısa
02.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:02

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Osman Ünal görevine başladı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürü Ali Koca'nın İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ünal atandı.

Emniyette düzenlenen törende Koca görevini Ünal'a devretti.

Balıkçılar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karadeniz'e sahili bulunan İğneada beldesindeki balıkçılar bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, balıkçılarla bir araya gelerek, istek ve sıkıntıları dinledi.

Daha sonra Özel, balıkçılara bilinçli avlanmaları yönünde bilgi verdi.

AA'ya ziyaret

Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ahmet Cem Sain, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Sain, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın haberlerini yakından takip ettiklerini ifade eden Sain, Kırklareli'nin adının duyulmasında emeği geçen AA personeline teşekkür etti.

Ziyarette Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Tansu Gülbudak'ta hazır bulundu.

Kaynak: AA

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