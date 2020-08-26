Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Belediyesinin ritim atölyesi çalışmaları sürüyor.
Lüleburgaz Belediyesinin ritim atölyesi çalışmaları sürüyor.
Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde haftanın 3 günü düzenlenen kurslarda 6-15 yaş arası çocuklara eğitim veriliyor.
Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zurna sanatçısı Ahmet Özden'den tarafından verilen eğitimlerden, yaklaşık 300 çocuğun yararlandığı bildirildi.
Eğitimlerin 1 Temmuz da başladığı aktarılan açıklamada, talep olması halinde devam edeceği belirtildi.
Pazaryeri kuraları çekildi
Lüleburgaz ilçesinde pazaryeri kuraları çekildi.
Lüleburgaz Belediyesi'nin pazaryerlerinde boş kalan tezgahlar için kura çekimi Lüleburgaz Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kuraya Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç da katıldı.
Kurada Kapalı Pazaryeri'nde 14, 8 Kasım Pazaryeri'nde 66, Atatürk Pazaryeri'nde 48 tezgahın sahipleri belirlendi.
Oda Başkanı Koç, kuraların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA