Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

Hastane inşaatını gezen Yüce, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten hastane hakkında bilgi aldı.

Yüce, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini söyledi.

İlçeye büyük ve modern bir hastanenin kazandırıldığını ifade eden Yüce, hastanenin kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Av sezonu başladı

Kırklareli'nde 2020-2021 av sezonu başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Av 2020-2021 av sezonu kapsamında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avının başladığı bildirildi.

Avcıların AVBİS sistemi üzerinden randevu alması gerektiği ifade edilen açıklamada, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni sezonun av camiasına hayırlı olması temennisi yer alıyor.

Kovid-19 tedbirleri

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri sürüyor.

İğneada Belediyesince tedbirler kapsamında halk pazarı ve beldedeki işyerlerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Tahir Işık, yazılı açıklamasında, kovid-19 nedeniyle belirli aralıklarda dezenfekte uygulaması yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığının korunması için her türlü önlemleri aldıklarını aktaran Işık, vatandaşların da kendi sağlığı ve toplum sağlığı için önlemlere en iyi şekilde riayet etmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA