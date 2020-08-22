Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından üniversite hazırlık kursu açılacak.

Kırklareli'nden kısa kısa
22.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:58

Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından üniversite hazırlık kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, AA muhabirine, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya, biyoloji ve İngilizce kursları açılacağını söyledi.

Başvurularının 21- 25 Ağustos tarihleri arasında olduğunu belirten Arslan, "Lise mezunu olan tüm vatandaşlarımız, ücretsiz olan bu kurslarımıza katılarak üniversite sınavlarına hazırlanabilirler" dedi.

Arslan, başvuruların 26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Kaymakam Yüce'ye ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Salih Yüce'ye ziyaretler sürüyor.

Kaymakam Yüce, makamında Briç Spor Kulübü yöneticilerini kabul etti.

Ziyarette Lüleburgaz Briç Spor Kulübü yöneticileri İsmet Çelebi, Serhat Paksoy ve Rafet Gülmez, Kaymakam Yüce'ye yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kulüp yöneticileri daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

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