Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tuncer'e görevinde başarı dileğinde bulunan Bilgin, Vize'nin geleceğinin parlak olduğunu ifade etti.

Bilgin, ardından Vize'de yapımı devam eden Pagder-Aslan Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Arizbaba köyü ile Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova köylerine 22 Ağustos Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Yeşilova köyünde 10.15-15.00, Arizbaba köyünde ise 13.00-15.30 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: AA