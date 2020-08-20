Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Camisini gezerek, çalışmalar hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'den bilgi aldı.

Kültür varlıklarına çok önem verdiklerini ifade eden Bilgin, kültür varlıklarının geçmişi günümüze yansıttığını belirtti.

En iyi şekilde korunarak geleceğe aktarılması için çalıştıklarını söyleyen Bilgin, tarihi değerlere herkesin sahip çıkmasını istediklerini kaydetti.

Bilgin, daha sonra Emrullah Efendi Ortaokulunu gezerek, salgın sürecinde alınan tedbirler ile okulun eğitim öğretime hazır hale getirilmesi çalışmalarını inceledi.

Yol yapım çalışması

Kırklareli'nde köylere ulaşımın sağlandığı yollarda çalışmalar devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi'nin köy yollarında bakım, onarım ve kaplama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, Babaeski ilçesi ile Osmaniye köyü yolunda asfalt kaplamada bulunduğu aktarılan açıklamada, tamamlanan çalışmalar ile köy yollarıyla ulaşım kalitesinin yükseldiği kaydedildi.

Vali Bilgin'den öğrenci yurtlarında inceleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Bilgin, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Karahıdır Mahallesi'ndeki öğrenci yurtlarını gezerek, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu'dan bilgi aldı.

Yurtlarda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceleyen Vali Bilgin, konuşmasında, öğrencileri sağlığının korunması için yurtlardaki tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu belirtti.

Kaynak: AA