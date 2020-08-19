Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Salih Yüce'ye ziyaretler sürüyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Salih Yüce'ye ziyaretler sürüyor.

Kaymakam Kaya, makamında Lüleburgaz Belediye meclisi üyelerini kabul etti.

Ziyarette AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Sedat Doğan ile üyeler Ömer Aydın ve Zeynep Gündüz yer aldı.

Yüce, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19'a dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin personeli tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekilmek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İstanbul Caddesi'nde hastane personelinin katıldığı etkinlikte vatandaşlara maske dağıtıldı, dezenfektan sıkıldı.

"Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyun", "Önce Temizlik", "Korona değil biz güçlüyüz" yazılarının bulunduğu dövizleri tutan grup ardından basın açıklaması yaptı.

Hastanenin Halkla İlişkiler Sorumlusu Sara Kaplan, yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımız maske kullanımı, el hijyeni, sosyal mesafe konularında ilk günkü ciddiyetle yaklaşması zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosu oldu

Lüleburgaz ilçesinde lavanta tarlaları doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

İlçede yaşayan Özge ve Safa Alagöz çifti, düğün fotoğrafı çektirmek için, Alacaoğlu köyünde bulunan lavanta tarlasını tercih etti.

Mor rengi ve hoş kokusuyla dikkat çeken lavantaların arasında hazırlanan salıncak ve pencere gibi dekorların arasında fotoğraf çektiren Alagöz, en mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA