Kırklareli'nden kısa kısa Demirköy ilçesinde maktalar (ormanda kesim yapılacak alan) orman köylüsüne teslim edildi.

Demirköy ilçesinde maktalar (ormanda kesim yapılacak alan) orman köylüsüne teslim edildi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, bu yıl orman köylülerine maktaları erken teslim ettiklerini söyledi.

Vatandaşların maktalardan kışlık yakacak odunlarını almaya başladığını ifade eden Gün, önceki yıllarda yakacak odunların gecikmesiyle vatandaşların mağdur olduğunu anımsattı.

Bu yıl vatandaşların zorluk yaşamayacağını aktaran Gün, "Bu yıl Demirköylü vatandaşlarımızın odununu erken alabilmesi için belediye olarak ihaleye girip yakacak odunun erken alabilmesi için girişimde bulunmuştuk. Yasal prosedürün ardından Orman İşletme Müdürlüğü'nün de çalışmalarıyla kışlık odunların getirilmesine başlandı. Kış başlamadan vatandaşlarımız yakacak odunun zamanında getirerek rahat bir kış geçirecek." diye konuştu.

Milletvekili Gündoğdu'dan KTB'ye ziyaret

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, ziyarette, borsa çalışmaları hakkında Gündoğdu'ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıntel, Gündoğdu'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Gündoğdu da ziyarette, ülke ve bölge bazında tarım ve ekonomik durum hakkında bilgiler vererek, sorunlar ile çözüm önerilerini dinledi.

Kaynak: AA