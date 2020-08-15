Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ertuğrul köyünde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli'nden kısa kısa
15.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:12

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ertuğrul köyünde ziyaretlerde bulundu.

Yüce, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile Ertuğrul köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yüce köy muhtarlığını ziyaret ederek, muhtar Sezai Akyıldız'dan bilgi aldı.

Daha sonra Kültür Evini ziyaret eden Yüce, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

- Motosiklet denetimi gerçekleştirildi

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce motosiklet denetimi yapıldı.

Ekipler 4 noktada gerçekleştirdiği trafik uygulamasında 110 motosikleti denetlendi.

Denetimlerde belgeleri eksik olan ve kask takmayan sürücülere 19 bin 771 lira ceza kesildi, 6 motosiklette trafikten men edildi.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın'ı makamında kabul etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Lüleburgaz Belediyesi'nin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gerenli de salgının tüm dünyayı olduğu gibi Lüleburgaz'ı da etkilediğini, bu süreçte sadece berber ve kuaförler değil bütün esnafın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

CHP teşkilatından, MHP'ye ziyaret

CHP Lüleburgaz ilçe teşkilatı, MHP'yi ziyaret etti.

CHP İlçe Başkanı Devrim Gündüz, ziyarette, MHP İlçe Başkanlığı'nın gerçekleşecek olan kongresinde aday olan İlçe Başkanı İlkay Karataş'a başarılar diledi.

Parti kongrelerinin huzur ve barış içerisinde demokratik şekilde gerçekleştirilmesi temennisinde bulunan Gündüz, ilçede kim hangi partiye üye olursa olsun dostlukların ön planda olacağını belirtti.

Gündüz, "Pandemi süreci ve yaz tatili nedeni ile bir araya gelememiştik. Bizim bu ziyareti yapmamız gerekiyordu. Yerelde birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Birbirimize bir telefon kadar yakınız." diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Karataş da, CHP ilçe teşkilatının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz ağabey kardeşiz, buranın insanıyız. Bu koltuklar gelip geçici, biz yine burada olacağız. Hiçbir şekilde birbirimizi kırmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette, CHP Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Koray Lütfü Kozar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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