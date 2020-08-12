Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Kırklareli'nden kısa kısa
12.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:22

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Ekim, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimlerine katıldı.

Kılıç, yaptığı konuşmada, Kovid-19 denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların maske takması ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, işletmelerinde özellikle hijyen kurallarına karşı duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Sokak hayvanları için beslenme noktaları kuruluyor

Kırklareli Belediyesince sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yazılı açıklamasında, sokak hayvanlarının yanında olmaya gayret gösterdiklerini bu yönde çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda kentin çeşitli noktalarına besleme odaklarını kurmaya başladıklarını ifade eden Kesimoğlu, vatandaşların bu besleme odaklarına sahip çıkmalarını ve korumalarını istedi.

Sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen herkesin beslenme odaklarına yiyecek ve su yardımında bulunabileceğini bildiren Kesimoğlu, açıklamasında, "Sokakta ki can dostlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen desteği sadık dostlarımıza sunuyoruz. Besleme odaklarını kentimizin çeşitli noktalarına monte ediyoruz. Düzenli olarak bu noktalara mama bırakacağız. Vatandaşlarımızdan da ricam bu besleme noktalarına sahip çıkmaları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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