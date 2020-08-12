Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında telekonferans ile gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgi verdi.

Jandarma Komutanı Oğuz'a veda yemeği

Yüksek Askeri Şura kararları ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz'a veda yemeği düzenledi.

Vali Osman Bilgin, bir restoranda düzenlenen programda, Oğuz'a yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Oğuz ile başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Bilgin, kentin asayişi için gece gündüz demeden emek harcayan Oğuz'a teşekkür etti.

Küpe denetimleri başladı

Kırklareli'nde büyük ve küçükbaş hayvanların küpeleri kontrol denetleniyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürülüğü ekipleri Kurban Bayramının ardından besicilerin ağıllarına giderek denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerin ardından yetiştiricilerin istek ve sıkıntıları da dinleniyor.

Kaynak: AA