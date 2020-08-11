Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Salih Yüce, muhtarlarla bir araya geldi.

Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Salih Yüce, muhtarlarla bir araya geldi.

Yüce, Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda köy muhtarları ile tanıştı.

Muhtarların önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Yüce, muhtarların devlet ile halk arasında köprü olduğunu kaydetti.

Yüce, daha sonra istek ve sıkıntıları dinledi.

"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi"

Lüleburgaz Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında işletmeler ziyaret edildi.

Ziyaretlerde gıda işletmelerinde görevli personele proje hakkında bilgi verildi.

Farkındalığı arttırmak amacıyla da görseller içeren afişler dağıtıldı.

Kaynak: AA