Kırklareli'nden kısa kısa Babaeski ilçesinde uygunsuz su kullanımı tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Babaeski ilçesinde uygunsuz su kullanımı tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Babaeski Belediyesinden yapılan açıklamada ilçede son günlerde bazı mahallerde su tüketimin arttığının gözlendiği belirtildi.

Özellikle bağ, bahçelerin yoğun olduğu mahallerde belediye ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerin yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Uygunsuz su kullanımı tespit edilen abonelerimiz hakkında yasal işlem gerçekleştirilecektir" denildi.

Koronavirüs tedbirleri

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı pazar yerlerinde denetim yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il merkezi ile belde ve köylerde kurulan halk pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler pazarcı esnafı ile vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA