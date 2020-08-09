Kırklareli'nden kısa kısa Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Sivriler köyü yolunda çalışmaları inceledi.

Gün, yol yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

Kış aylarında yollarda bozulmalar meydana geldiğini ifade eden Gün, yolların yeniden onarılarak sıcak asfalt atıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktaran Gün, kış aylarına kadar tüm yolların bakım ve onarımlarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri

Vize'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görevi başında olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınına karşı her gün farkı mahalle, cadde ile sokaklarda yol yıkama ve çöp koyteyneri dezenfekte işlemlerinin yapıldığını aktarılan açıklamada, vatandaşların da önlemlere uymaları istendi.

Kaynak: AA