Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yol yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların salgına karşı daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiği bildirildi.

"Yıldızlı İşletmeler Projesi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürülüğünce yürütülen "Yıldızlı İşletmeler Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürülüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüz (Kovid-19) sürecinde vatandaşların güvenilebilir işletmeleri tespit edebilmesi için işletmelerde denetimler yapılarak sertifika verileceği belirtildi.

Açıklamada, yıldızlı işletme sertifikası alan işletmelerin daha güvenilir olacağı bildirildi.

Kaynak: AA