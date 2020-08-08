Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretici ziyaretleri devam ediyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretici ziyaretleri devam ediyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve personeli Akıncılar köyünde üretici ziyaretlerinde bulundu.

Gürsu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, üreticileri ziyaret ederek istek ve sıkıntıları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade eden Gürsu, üretici ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Sevgi Parkı açıldı

Pınarhisar Belediyesince çocuklara yönelik hazırlanan Sevgi Parkı açıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, parkın 700 metre kare alana sahip olduğunu belirtti.

Parkta çocuk oyun grupları, kamelyalar ile spor aletlerinin bulunduğunu bildiren Talay, parkın çocuklara hizmet edeceğini ifade etti.

Talay, parkın Pınarhisar'a yakışır bir şekilde donatıldığını aktardı.

Kaynak: AA