Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde yem hijyeni toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde yem hijyeni toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda çiftlikler, yem fabrikaları ve yem ticareti yapan aracı firma temsilcilerine yem takip sistemi kullanımı hakkında bilgi verildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, yem hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, GDO'lu ürünlerden uzak kalınması gerektiğini ifade etti.

Toplantı yetkililerin soruların yanıtlaması ile sona erdi.

İğneada'da temizlik çalışması

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bayram tatili sonrası ormanlık alanlardaki çöpler temizleniyor.

İğneada Belediyesinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarda kamp yapan tatilcilerin bıraktıkları çöpleri toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, tatilcilerin çevreye saygılı olmaları, çöplerine sahip çıkmaları ve ateş yakmamaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA