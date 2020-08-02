Kırklareli'nden kısa kısa Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay ile belediye başkan yardımcıları yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

Talay, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.

Talay, herkese mutlu bir ömür dileğinde bulundu.

Mezarlıkta çiçek dağıtıldı

Lüleburgaz Belediyesince mezarlıkta çiçek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların yoğun bir şekilde kabir ziyaretlerinde bulunduğunu bildirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından eski ve yeni mezarlık alanında vatandaşlara çiçek dağıtıldığını belirten Gerenli, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların yakınlarının kabirlerine çiçek ektiğini kaydetti.

Gerenli, vatandaşlara hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA