Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde alt yapı çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesinde alt yapı çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, su taşkınlarından etkilenen Kocasinan ve Hürriyet mahallelerinde yağmur suyu hatlarını güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede alt yapıda sorun yaşanan bölgelerde çalışma başlattıklarını bildirdi.

Yoğun yağışlarda bazı noktalarda su baskınlarının yaşandığını anımsatan Gerenli, bazı yerlerde mevcut yağmur suyu hattının güçlendirilirken, bazı bölgelere ise ilave hat yapılacağını kaydetti.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Gerenli, kış aylarına kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin konteyner dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların salgın sona erene kadar belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Bayram dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesini istediklerini aktaran Özalp, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA