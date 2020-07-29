Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli'nden kısa kısa
29.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:58

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı özel günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, sevginin, saygının, hoşgörünün ve kardeşliğin zirveye çıktığını ifade eden Ilık, milletçe birlik ve beraberliğin dayanışmanın en güzel örneğinin gösterildiği bir Kurban Bayramı'nı daha kutlamanın heyecanın yaşandığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nın güzelliklere vesile olması dileğinde bulunan Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevincini, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.

Bayramlaşmak barışmaktır, bayramlaşmak kucaklaşmaktır, bayramlaşmak yardımlaşmaktır. Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayram, paylaştıkça anlam kazanır. Onun için gelin, bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Çünkü bayramlar bunun için vardır. Bizler ulus olarak birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız sorun, başaramayacağımız hiçbir iş yoktur."

TRAKYAKA toplantısı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu başkanlık görevini tamamlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın görevi Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e devretti.

Vali Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile devam etti.

Toplantıda, Ajansın Avrupa Birliği hibe programına başvuruda bulunması ve Avrupa Komisyonu sistemine kayıt olması hususunda görüş birliğine varılmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili yazısı gereği, illerde kamuya veya özel sektöre ait tüm atıl tesislerin yakından takip edilmesi ve bu tesislerin sahip olduğu özellikler itibarıyla hangi sektörde değerlendirilebileceği ile ilgili çalışma yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderilmesine karar verildi.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve kalkınma ajansı uzmanları katıldı.

Kaynak: AA

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