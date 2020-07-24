Kırklareli'nden kısa kısa Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canberk'i ziyaret etti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canberk'i ziyaret etti.

Ziyarette Talay ve Canberk, ilçede devam eden projeler hakkında görüştü.

Talay, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, ilçelerinin gelişmesi için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kukla gösterisi yapıldı

Lüleburgaz Belediyesince "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri devam ediyor.

Sosyal gelişim faaliyetleri kapsamında Zafer Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 4-11 yaş çocuklara kukla gösterisi yapıldı.

Etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliklerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA