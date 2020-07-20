Kırklareli'nden kısa kısa Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Gün, ziyarette ilçe hakkında Çolak'a bilgi verdi.

Çolak ile görüş alışverişinde bulunan Gün, çalışmalarından dolayı karayolları personeline teşekkür etti.

Demirköy Belediye Başkanı Gün'e ziyaret

Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kürümoğlu ile Gün, belediyeler arasında gerçekleşen işbirliği protokolü kapsamında yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA