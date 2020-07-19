Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu" listesinde ilçelerinde faaliyet gösteren 9 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Kırklareli'nden kısa kısa
19.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:00

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu" listesinde ilçelerinde faaliyet gösteren 9 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Cebelli, yaptığı yazılı açıklamasında, 9 firmayı tebrik etti.

Büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Cebelli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Küresel manada zorlayıcı ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde dünya ile rekabet ederek 9 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyuyoruz. Odamız üyesi bu firmaların bölgemizde olması, istihdam ve katma değer yaratmasını önemli buluyoruz."

Belediye Başkanı Gerenli, incelemelerde bulundu

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, kentin farklı noktalarında yapımı devam eden peyzaj ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Gerenli, yetkililerden bilgi alarak, çalışmaların yapıldığı alanları gezdi.

Yeşil alanlara önem verdiklerini ifade eden Gerenli, gece gündüz demeden her alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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