Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesim yeri için başvuru yapan 5 kesimhanede denetim yapıldığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde kesim yerlerinin açık adreslerinin belirlenerek, sağlık ve çevre şartlarının uygunluğu açısından kontrol ediliği bildirildi.

Ayrıca ekipler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Sulama eğitimi verildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sulama eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ?tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planı çerçevesinde hizmet içi eğitim düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İl Müdür Vekili Taner Akcakaya'nın açılış konuşması ile başlayan eğitimde, eğitmen Ulviye Çebi, Selçuk Özer ve Ozan Öztürk tarafından personele bilgi verildi.

Kaynak: AA